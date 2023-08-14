Авторы Postal предложили «пиратить» свои игры

Нам сказали, что наши игры слишком дороги в некоторых странах, но мы используем рекомендованные Steam цены. Мы доверяем советам Valve и не собираемся их менять. Если наши игры всё ещё вам не по карману, вы можете их «спиратить», пока у вас не будет достаточно свободных денег, чтобы поддержать нас.