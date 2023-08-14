Трус, Балбес и Бывалый из «Кавказской пленницы» появятся в «Мире танков»

Компания Lesta Games объявила о сотрудничестве со студией «Мосфильм» и планирует интегрировать в свои игры культовых персонажей советского кино.

В ближайшее время в сонлайн-играх Lesta появятся герои «Кавказской пленницы» появятся— Трус, Балбес и Бывалый станут частью «Мира танков» и «Мира кораблей» в качестве командиров.

Для них будет записана специальная озвучка, а известные фразы из фильма будут доступны в виде особых надписей. Кроме того, красный кабриолет неразлучной троицы тоже появится в военных симуляторах и будет доступен в виде скина для танка и корабля.

Lesta Games