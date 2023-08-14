Трус, Балбес и Бывалый из «Кавказской пленницы» появятся в «Мире танков»

Трус, Балбес и Бывалый из «Кавказской пленницы» появятся в игре «Мир танков»
Компания Lesta Games объявила о сотрудничестве со студией «Мосфильм» и планирует интегрировать в свои игры культовых персонажей советского кино.
В ближайшее время в сонлайн-играх Lesta появятся герои «Кавказской пленницы» появятся— Трус, Балбес и Бывалый станут частью «Мира танков» и «Мира кораблей» в качестве командиров.
Для них будет записана специальная озвучка, а известные фразы из фильма будут доступны в виде особых надписей. Кроме того, красный кабриолет неразлучной троицы тоже появится в военных симуляторах и будет доступен в виде скина для танка и корабля.
Уже сегодня, 14 августа в танковом симуляторе «Мир танков» открылся предзаказ новых членов экипажа, а с 6 по 27 сентября игроки смогут приобрести все элементы кастомизации. При этом часть нового контента будет доступны бесплатно за участие в ивенте.