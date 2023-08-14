Baldur's Gate 3 обновила свой рекорд в Steam

Вечером 13 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 875 343 пользователей Steam. Судя по всему, на ситуацию повлиял флэшмоб, который устроили фанаты — они хотели собрать как минимум 1 млн одновременных пользователей в проекте.

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Таким образом, ролевая игра от Larian Studios почти обошла показатели Hogwarts Legacy — на релизе в игре находилось 879 тыс. пользователей Steam. Учитывая ожидания главы студии в максимум 100 тыс. человек, результат всё равно просто невероятный.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну:

PUBG — 3,25 млн CS:GO — 1,8 млн Lost Ark — 1,3 млн Dota 2 — 1,29 млн Cyberpunk 2077 — 1,05 млн Elden Ring — 953 тыс. New World — 913 тыс. Hogwarts Legacy — 879 тыс. Baldur’s Gate 3 — 875 тыс. Goose Goose Duck — 702 тыс.