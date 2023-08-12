Borderlands 4 может выйти в 2023 году

Вполне возможно, что Borderlands 4 выйдет уже в этом году. В сети пользователи обнаружили доказательство скорой даты выхода четвертой части.
Все дело в портфолио на Linkedin продюсера Нади Данова, где было указано ее участие в данной проекте и то, что Borderlands 4 выйдет в 2023 году. Позже, любые упоминания четвертой части были удалены.
Напомним, что на текущий момент последней номерной частью является Borderlands 3, которая вышла 19 сентября 2019 года. Последней игрой серии является спин-офф New Tales from the Borderlands, которая вышла в прошлом году. Также сейчас планируется выпуск интерактивного сериала Borderlands EchoVision Live и полнометражного фильма Borderlands.