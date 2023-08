Borderlands 4 может выйти в 2023 году

Напомним, что на текущий момент последней номерной частью является Borderlands 3, которая вышла 19 сентября 2019 года. Последней игрой серии является спин-офф New Tales from the Borderlands, которая вышла в прошлом году. Также сейчас планируется выпуск интерактивного сериала Borderlands EchoVision Live и полнометражного фильма Borderlands.