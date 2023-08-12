Borderlands 4 может выйти в 2023 году

Вполне возможно, что Borderlands 4 выйдет уже в этом году. В сети пользователи обнаружили доказательство скорой даты выхода четвертой части.

© Droidnews

Все дело в портфолио на Linkedin продюсера Нади Данова, где было указано ее участие в данной проекте и то, что Borderlands 4 выйдет в 2023 году. Позже, любые упоминания четвертой части были удалены.