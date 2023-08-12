Авторы Mortal Kombat 1 в деталях показали приемы новых героев

NetherRealm Studios провела новый стрим по Mortal Kombat 1 , в рамках которого показала свежий геймплей. На этот раз разработчики продемонстрировали в деталях несколько персонажей, которые были недавно анонсированы.

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Среди них: Смоук, Герас, Ашра и немного Ли Мей. Ашра в основном пользуется своим клинком и вихревыми атаками, которые наносят урон даже на расстоянии.

К сожалению, фаталити не показали. Смоук делает ставку на свои клинки ниндзя и способность превращаться в дым. В бою с Ли Мей также можно увидеть Фрост и Сектора в качестве камео-бойцов. Кошельки наготове?

На PS5 теперь можно купить Mortal Kombat 1 Герас способен телепортироваться по полю сражения, манипулировать со временем и песком, создавая небольшие бури. В роли камео можно увидеть великана Горо. Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PlayStation 5, ПК и Xbox Series.