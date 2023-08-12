Вышел первый трейлер мрачной игры по "Черепашкам-ниндзя" в стиле God of War
На презентации THQ Nordic состоялся полноценный анонс игры TMNT: The Last Ronin.
По этому поводу на YouTube опубликован первый трейлер.
Проект основан на графическом романе "Последний Ронин" - жуткой нуарной истории, в которой действие происходит в будущем, а выжить получилось только одному из братьев, давшему обет осуществить вендетту. Личность персонажа - одна из главных загадок произведения.
В ролике поочередно гаснут три свечи из четырех, что как раз и отсылает к сюжетной завязке.
Ранее старший вице-президент компании Paramount Global, владеющей брендом TMNT, сообщал, что The Last Ronin будет крупнобюджетной ролевой игрой AAA-класса, рассчитанной на взрослую аудиторию, а одним из ориентиров выбрана God of War от Sony.
Даты релиза нет. Целевыми платформами называются ПК, PS5 и Xbox Series.