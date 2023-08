Вышел первый трейлер мрачной игры по "Черепашкам-ниндзя" в стиле God of War

На презентации THQ Nordic состоялся полноценный анонс игры TMNT: The Last Ronin.

Ранее старший вице-президент компании Paramount Global, владеющей брендом TMNT, сообщал, что The Last Ronin будет крупнобюджетной ролевой игрой AAA-класса, рассчитанной на взрослую аудиторию, а одним из ориентиров выбрана God of War от Sony.