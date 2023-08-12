Вышел первый трейлер мрачной игры по "Черепашкам-ниндзя" в стиле God of War

На презентации THQ Nordic состоялся полноценный анонс игры TMNT: The Last Ronin.

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По этому поводу на YouTube опубликован первый трейлер.

Проект основан на графическом романе "Последний Ронин" - жуткой нуарной истории, в которой действие происходит в будущем, а выжить получилось только одному из братьев, давшему обет осуществить вендетту. Личность персонажа - одна из главных загадок произведения.

В ролике поочередно гаснут три свечи из четырех, что как раз и отсылает к сюжетной завязке.

Ранее старший вице-президент компании Paramount Global, владеющей брендом TMNT, сообщал, что The Last Ronin будет крупнобюджетной ролевой игрой AAA-класса, рассчитанной на взрослую аудиторию, а одним из ориентиров выбрана God of War от Sony.