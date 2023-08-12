Фанаты «Твин Пикса» создали компьютерную игру по культовому сериалу 90-х

В сети появится игра по мотивам сериала Дэвида Линча "Твин Пикс"
Поклонники «Твин Пикс» создали компьютерную игру по мотивам культового сериала режиссера Дэвида Линча. Об этом говорится на сайте Blueroseteam.
Игра была разработала фанатами сериала, геймдизайнерами Жаном Манзони и Лукасом Гибертом, студия которых называется в честь одной из загадок «Твин Пикса» — Blue Rose Team. Игра выполнена в стиле 90-х годов и получила название Twin Peaks: Into the Night.
«Игра Twin Peaks: Into the Night была создана как дань уважения старой доброй классике игр 90-х. Она представляет собой фанатскую адаптацию одноименного сериала, созданного Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Попробуйте игру, которая погрузит вас в уникальную атмосферу шоу», — говорится на сайте игры.
Создатели игры уточнили, что их работа — фанатская игра, никак не связанная с режиссерами оригинального сериала и является лишь данью уважения создателям «Твин Пикса». Геймдизайнеры добавили, что доступ к игре будет предоставляться бесплатно.
Сюжет игры повторяет историю, рассказанную в сериале: в небольшой американский город приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать загадочное дело ученицы старшей школы Лоры Палмер. В тизере игры, опубликованном на сайте, можно увидеть главных героев «Твин Пикс» — шерифа Трумена, Лору Палмер и агента Купера, который произносит свою культовую фразу про «чертовски хороший кофе».
Ранее сообщалось, что Дэвид Линч приступил к съемкам нового проекта.