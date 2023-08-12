Фанаты «Твин Пикса» создали компьютерную игру по культовому сериалу 90-х

Поклонники «Твин Пикс» создали компьютерную игру по мотивам культового сериала режиссера Дэвида Линча. Об этом говорится на сайте Blueroseteam.

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Игра была разработала фанатами сериала, геймдизайнерами Жаном Манзони и Лукасом Гибертом, студия которых называется в честь одной из загадок «Твин Пикса» — Blue Rose Team. Игра выполнена в стиле 90-х годов и получила название Twin Peaks: Into the Night.

«Игра Twin Peaks: Into the Night была создана как дань уважения старой доброй классике игр 90-х. Она представляет собой фанатскую адаптацию одноименного сериала, созданного Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Попробуйте игру, которая погрузит вас в уникальную атмосферу шоу», — говорится на сайте игры.

Создатели игры уточнили, что их работа — фанатская игра, никак не связанная с режиссерами оригинального сериала и является лишь данью уважения создателям «Твин Пикса». Геймдизайнеры добавили, что доступ к игре будет предоставляться бесплатно.

Сюжет игры повторяет историю, рассказанную в сериале: в небольшой американский город приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер, чтобы расследовать загадочное дело ученицы старшей школы Лоры Палмер. В тизере игры, опубликованном на сайте, можно увидеть главных героев «Твин Пикс» — шерифа Трумена, Лору Палмер и агента Купера, который произносит свою культовую фразу про «чертовски хороший кофе».