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Вышел трейлер игры Outcast - A New Beginning

В рамках презентации компании THQ Nordic студия Appeal представила трейлер игры Outcast - A New Beginning.

Вышел трейлер игры Outcast - A New Beginning
© Российская Газета

Синопсис у проекта следующий: "Команда разработчиков первой Outcast вновь объединилась, чтобы создать этот увлекательный мир, полный опасностей и населенный таланами - разумными существами с древней культурой, чьи судьбы тесно переплелись с земными со времен событий первой игры. Ваш герой, бывший "морской котик" Каттер Слэйд, не растерял ни капли своего сухого юмора, но мир вокруг него изменился - а значит, придется измениться и ему".

Оригинальная Outcast вышла в 1999 году. В 2017 состоялся релиз ее ремейка Outcast - Second Contact.

Дата релиза не называется. Выпуск запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.