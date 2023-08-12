Вышел трейлер игры Outcast - A New Beginning

Синопсис у проекта следующий: "Команда разработчиков первой Outcast вновь объединилась, чтобы создать этот увлекательный мир, полный опасностей и населенный таланами - разумными существами с древней культурой, чьи судьбы тесно переплелись с земными со времен событий первой игры. Ваш герой, бывший "морской котик" Каттер Слэйд, не растерял ни капли своего сухого юмора, но мир вокруг него изменился - а значит, придется измениться и ему".