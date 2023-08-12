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THQ Nordic анонсировала игру Titan Quest 2

Компания THQ Nordic провела презентацию, в ходе которой представила игру Titan Quest 2.

THQ Nordic анонсировала игру Titan Quest 2
© Российская Газета

Первая часть, напомним, выходила в далеком 2006 году. Ее тогда в прессе и среди игроков часто называли убийцей Diablo II.

В сиквеле геймеры продолжат путешествие по Древней Греции, сражаясь со множеством мифических монстров эллинского пантеона.

Даты релиза пока нет, выпуск запланирован на ПК и современных консолях Sony и Microsoft.

В Steam у Titan Quest 2 уже готова страница - игру можно добавить в список желаемого.