THQ Nordic анонсировала игру Titan Quest 2

Компания THQ Nordic провела презентацию, в ходе которой представила игру Titan Quest 2.

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Первая часть, напомним, выходила в далеком 2006 году. Ее тогда в прессе и среди игроков часто называли убийцей Diablo II.

В сиквеле геймеры продолжат путешествие по Древней Греции, сражаясь со множеством мифических монстров эллинского пантеона.

Даты релиза пока нет, выпуск запланирован на ПК и современных консолях Sony и Microsoft.