В создании Call of Duty: Modern Warfare 3 приняли участие минимум семь студий

Недавно Activision наконец показала первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare III (2023). Кроме того, что игроки смогут перенести своё снаряжение из Modern Warfare 2, выяснилась и другая интересная деталь — судя по странице в Steam, над шутером работало семь студий.

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Разработку должна возглавлять Sledgehammer Games, о чём ранее говорилось в слухах. Также привлечены команды Infinity Ward, Beenox, Raven Software, High Moon Studios, Treyarch и Demonware. Если брать в расчёт прошлые игры серии, то Treyarch может заниматься конкретно зомби-режимом, а Beenox портированием на PC.

Вероятно, Raven Software трудится над Call of Duty: Warzone 2, а Demonware может подготавливать системы матчмейкинга, статистики и подбора игроков. High Moon Studios же может являться на помощь командам в случае необходимости.

Может показаться, что это довольно большое число студий, но в создании Modern Warfare 2 приняли участие десять команд. Правда не исключён шанс, что часть компаний просто не вписали в список разработчиков MW3.