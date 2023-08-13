Лучшие моды на Сталкер: ТОП глобальных сюжетных модификаций

Серия S.T.A.L.K.E.R. знаменита преданным сообществом фанатов, которые разрабатывают модификации для игр франшизы уже многие годы. И это один из тех редких случаев, когда пользовательские моды делают оригинальные игры лучше. Мы составили подборку лучших модов для разных частей S.T.A.L.K.E.R..

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Zone Reclamation Project обычно советуют всем, кто собирается впервые пройти Shadow of Chernobyl. Это не столько мод, сколько большой фанатский патч, который исправляет огромное количество ошибок: он делает игру не только гораздо более стабильной, но и более комфортной. Идеальный выбор, если вы хотите поиграть в оригинальную S.T.A.L.K.E.R без значительных изменений, сохранив игру плюс-минус такой, какой она была на релизе.

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Одна из самых популярных «солянок». Old Good Stalker Remastered — объемный пакет модов, который добавляет в Shadow of Chernobyl довольно много нового контента. Оружие, предметы, скрипты, персонажи, сюжетные ветки, побочные задания, графические улучшения, изменения в балансе… Другими словами, Old Good Stalker Remastered сильно меняет игру — и это хорошие новости, если вы знаете Зону отчуждения как свои пять пальцев.

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Anomaly превращает Call of Pripyat в гигантскую «песочницу»: этот мод объединяет локации из всех трех частей серии в цельный открытый мир, где игрок предоставлен самому себе. Он может идти на заработки и заниматься поиском артефактов, участвовать в войне фракций, откликаясь на призывы о помощи, или же проходить сюжетные ветки — они рассказывают об историях разных персонажей. Кроме того, Anomaly значительно перерабатывает систему симуляции жизни A-Life, благодаря которой мир ощущается куда более динамичным. Отличная рекомендация для опытных игроков, которые знают, на что идут.

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Ни для кого не секрет, что разработка оригинальной Shadow of Chernobyl проходила, мягко говоря, тяжело. Создателям игры пришлось вырезать много контента и забросить интересные идеи, которые так и не получили развития в релизной версии. Мод Lost Alpha восстанавливает эти фрагменты — по сути, его можно назвать режиссерской версией первого «Сталкера». Он возвращает вырезанные локации, механики, вроде управляемого транспорта, корректирует существующие уровни в соответствии с их изначальным видом, кое-где меняет баланс… Опять же, превосходный выбор для поклонников Shadow of Chernobyl, которые хотят освежить хорошо знакомую игру.

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