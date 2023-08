Лучшие моды на Сталкер: ТОП глобальных сюжетных модификаций

Zone Reclamation Project обычно советуют всем, кто собирается впервые пройти Shadow of Chernobyl. Это не столько мод, сколько большой фанатский патч, который исправляет огромное количество ошибок: он делает игру не только гораздо более стабильной, но и более комфортной. Идеальный выбор, если вы хотите поиграть в оригинальную S.T.A.L.K.E.R без значительных изменений, сохранив игру плюс-минус такой, какой она была на релизе.

Одна из самых популярных «солянок». Old Good Stalker Remastered — объемный пакет модов, который добавляет в Shadow of Chernobyl довольно много нового контента. Оружие, предметы, скрипты, персонажи, сюжетные ветки, побочные задания, графические улучшения, изменения в балансе… Другими словами, Old Good Stalker Remastered сильно меняет игру — и это хорошие новости, если вы знаете Зону отчуждения как свои пять пальцев.