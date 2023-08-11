Авторы платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy открыли предзаказы на игру
Разработчики экшен-платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy из студии Frozenbyte открыли предзаказы на игру. Оформить покупку можно через Steam, Epic Games, PS Store и Microsoft Store — в eShop страница с тайтлом пока отсутствует.
Помимо этого, сейчас сделать предварительную покупку игры выгоднее на 20%. После релиза разработчики пообещали вернуть исходный ценник.
Видео доступно на YouTube-канале FrozenbyteGames. Права на видео принадлежат Frozenbyte.
Ожидается, что больше информации о Trine 5: A Clockwork Conspiracy раскроют сегодня в рамках презентация THQ Nordic Showcase. Прямая трансляция с мероприятием начнётся в 22:00 по МСК.
Trine 5: A Clockwork Conspiracy выйдет 31 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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