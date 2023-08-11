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Создатели RP-серверов для GTA Online теперь работают в Rockstar Games

Команда Cfx, ответственная за создание модов FiveM (для GTA 5) и RedM (для Red Dead Redemption 2), объявила на своём официальном сайте, что стала частью Rockstar Games. В сообщении говорится, что таким образом разработчики компании решили поддержать ролевые сервера и улучшить предоставляемый для геймеров сервис.

Создатели RP-серверов для GTA Online теперь работают в Rockstar Games
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Наша повседневная деятельность не претерпит заметных изменений, однако при поддержке Rockstar мы продолжим совершенствовать платформу. Также мы искренне рады тому, что это означает для наших игроков, сообщества и создателей контента!

RP-сервера были популярны ещё во время выхода GTA: San Andreas. Возможно, руководители Rockstar Games увидели перспективу добавления элементов ролевого отыгрыша в следующую часть серии.

Также представители Cfx попросили игроков не расспрашивать их о GTA 6, ведь их основная работа состоит в дальнейшем развитии FiveM и RedM.

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