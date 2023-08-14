Романтические партнеры в Baldur's Gate III: как завести роман с компаньонами

Ни одна хорошая, эпическая RPG не обходится без романтики, и Baldur’s Gate III — не исключение. Каждый компаньон, которого вы встретите в путешествии, может стать романтическим партнером: в игре нет эксклюзивных романов, доступных только мужчинам или женщинам. Портал PC Gamer вкратце рассказал обо всех романтических опциях и том, как завоевать их доверие.

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Шэдоухарт Нравится: обман, красноречие, доброта к животным

обман, красноречие, доброта к животным Не нравится: жестокость, сотрудничество с гитьянки

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Будучи жрицей богини Шар, Шэдоухарт отдает приоритет вере — но игрок может завоевать второе место в ее сердце. Отношения с ней развиваются немного медленнее, чем с другими компаньонами: роман начинается ночью после вечеринки тифлингов в первом акте сюжета. Шэдоухарт предложит игроку выпить с ней вина — и категорически откажется делить его с кем-либо еще.

Астарион Нравится: насилие, сотрудничество с монстрами, потакание его капризам

насилие, сотрудничество с монстрами, потакание его капризам Не нравится: альтруизм

Астариона нельзя назвать хорошим человеком и он совершенно этого не скрывает. Он вампир, которого, прежде всего, заботят его собственные интересы. Однако он не против развлечься в лагере и регулярно флиртует с игроком, хочет он того или нет. Однако, справедливости ради, Астарион имеет довольно трагичную предысторию — вы сможете узнать больше о его прошлом по мере развития отношений.

Уилл Нравится: сила, храбрость, доброта

сила, храбрость, доброта Не нравится: жестокость, сотрудничество с демонами и гоблинами

Колдун, охотник на монстров и народный герой — Уилл, пожалуй, самый положительный персонаж среди всех компаньонов. Однако контракт, который он заключил с демонессой Мизорой, порой вклинивается в его отношения с игроком и другими персонажами.

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Гейл Нравится: доброта, магия, интеллект

доброта, магия, интеллект Не нравится: жестокость, насилие, недостаток интеллекта

Гейл открыто говорит игроку, что предпочитает прямоту. Первый романтический момент с ним может произойти достаточно рано: слияние разумов напомнит ему о сцене в лагере, где он предлагал игроку свою компанию на ночь. Если вы готовы стать его партнером даже после того, как Гейл раскроет некоторые детали насчет своего прошлого, то он станет верным любовником уже после первой ночи.

Лаэзель Нравится: сила, насилие, сотрудничество с гитьянки

сила, насилие, сотрудничество с гитьянки Не нравится: слабость, пацифизм, сотрудничество с Шэдоухарт или против гитьянки

Лаэзель, как и положено гитьянки, не особо заботится о нормах человеческого этикета и предлагает провести ночь вместе без тени стеснения. Если вы примете приглашение, то она захочет сделать вас своей собственностью — но к воинственной гитьянки лучше не привязываться. Поначалу Лаэзель не рассматривает никаких романтических перспектив.

Карлах Нравится: сострадание, честность и прямота

сострадание, честность и прямота Не нравится: жестокость, ложь, сотрудничество со злом

Карлах — самый милый демонический тифлинг во всем Фаэруне. Адский двигатель, заменяющий ей сердце, не позволяет беглянке притрагиваться к живым существам: иначе они моментально сгорят. Поэтому игроку постепенно предстоит решить ее проблему, благо Карлах не скрывает своих симпатий.

Халсин Нравится: добро, гармония

добро, гармония Не нравится: жестокость, разрушение природы

Глава круга друидов Халсин тоже может стать романтическим партнером, но для этого необходимо запастись терпением: он недоступен в качестве компаньона, пока игрок не достигнет определенной точки сюжета. И да, Халсин — зачинщик той самой нашумевшей секс-сцены с медведем. Но на всякий случай скажем, что медвежий облик — опциональная деталь.

Минтара

Дроу Минтара — одна из командиров гоблинов, и игрок может провести с ней ночь в конце первого акта сюжета. Но для того, чтобы заслужить ее внимание, партии предстоит совершить немало откровенно злых деяний.