Автор Baldur's Gate 3 призвал игнорировать компаньонов в кооперативе

Я бы оставил компаньонов для одиночной или совместной игры с двумя игроками. Большая часть сюжета этих персонажей происходит тогда, когда они находятся рядом с вами. Во время сетевой игры ваша связь с этими героями будет гораздо слабее, чем если бы они были с вами. Поэтому если вы играете в многопользовательскую игру, то лучше сосредоточьтесь на своей партии.