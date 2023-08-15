Советы по Baldur's Gate III: пять секретов, которые можно легко упустить

Baldur’s Gate III — огромная игра, и даже в первые часы вы можете пропустить немало занятных мелочей, опциональных заданий и сценок. Портал PC Gamer рассказал о пяти деталях, которые не стоит упускать в начале первого акта сюжета.

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Пролог — это шанс получить крутой огненный меч

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Финальный сегмент пролога на корабле-наутилоиде — отчаянная гонка со временем, где игрок должен добраться до панели управления корабля, пока иллитиды сдерживают атаку демонов. Baldur’s Gate III не говорит об этом прямо, но вы вполне можете убить командира демонов и заполучить его огненный меч — он наносит дополнительные d4 урона огнем. Но действовать надо осторожно: после того, как командир падет, иллитид автоматически станет враждебным. Советуем заранее отправить одного персонажа к приборной панели, чтобы поднять меч с тела демона и быстро покинуть корабль.

Найдите некроманта — он позволяет менять классы персонажей

Ролевая система Baldur’s Gate III предлагает широкий простор для развития персонажей, но иногда при прокачке можно легко совершить ошибку — или просто сомнительный выбор, который мог быть и лучше. Не проблема: игра предлагает дешевый и доступный способ изменить любого персонажа в партии. На север от пляжа, где разбился наутилоид, вы найдете Шэдоухарт — она пытается пробраться в какие-то древние руины. Если вы не сможете взломать замок на двери, то поищите другой вход, их несколько. Изучите подземелье, откройте гробницу в комнате с большой статуей и потревожьте саркофаг — внутри как раз ждет нужный вам «торговец».

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Если вы не нашли его, то не переживайте: рано или поздно он сам заявится к вам в лагерь без приглашения. За 100 золотых некромант может сбросить класс, навыки и заклинания любого персонажа, в том числе сопартийцев. Кроме того, он способен воскрешать погибших компаньонов — но эта услуга стоит 200 золотых. Копейки по меркам игровой экономики.

Прихватите разбойника в лагерь тифлингов

Когда вы доберетесь до лагеря тифлингов-беженцев в роще друидов, советуем взять с собой разбойника (например, Астариона). По пути в святилище вы наткнетесь на воришек, которые попытаются продать партии «волшебные кольца» — если вы заговорите с ними от лица персонажа-разбойника, то вам откроется уникальная сценка. Совершенно необязательная и не важная для сюжета, но забавная.

Отряд огров-наемников к вашим услугам

Практически каждый боевой сегмент в Baldur’s Gate III можно разрешить несколькими способами: от красноречия до хитрости. Но мирные методы не всегда работают — и на этот случай полезно будет заручиться помощью союзников. В разоренной деревне недалеко от лагеря гоблинов можно найти разрушенный дом, где отдыхают три огра. Разговор с ними потребует довольно сложных проверок харизмы, но их можно убедить перейти на сторону игрока — вашим призом станет рог, который призывает троицу на подмогу. Но имейте в виду, что огры попытаются убить всех, кроме игрока и его сопартийцев: не пользуйтесь рогом в ситуациях, где нужна осторожность.

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Секрет Каги в роще друидов