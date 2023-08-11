Resident Evil оказала влияние на чувство уязвимости в Alan Wake 2

«Ракурс камеры и тому подобное, да, это хорошие отсылки к недавним играм Resident Evil, на которые мы оглядывались. Но не только потому что у них это сработало. Это больше похоже на то, что это помогает нам создать тот опыт, который мы хотим. Больше клаустрофобии, которая заставляет игрока чувствовать себя более уязвимым, заставляет врагов ощущаться более реальными и опасными», — рассказал Кайл Роули