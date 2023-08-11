Resident Evil оказала влияние на чувство уязвимости в Alan Wake 2
Главный герой Alan Wake 2 стал героем обложки октябрьского номера Edge. Помимо этого Remedy Entertainment поделилась некоторыми деталями о разработке, которая заняла около 13 лет.
Оказалось, что одним из источников вдохновения для студии стала серия Resident Evil. Её недавние части геймдиректор Alan Wake 2 привёл в пример того, как надо создавать ракурсы для получения жуткой атмосферы и чувства уязвимости.
«Ракурс камеры и тому подобное, да, это хорошие отсылки к недавним играм Resident Evil, на которые мы оглядывались. Но не только потому что у них это сработало. Это больше похоже на то, что это помогает нам создать тот опыт, который мы хотим. Больше клаустрофобии, которая заставляет игрока чувствовать себя более уязвимым, заставляет врагов ощущаться более реальными и опасными», — рассказал Кайл Роули
В Edge заявили, что Remedy смогла сделать «шедевр жанра survival-horror». Моменты, когда противник неожиданно нападает на героиню Alan Wake 2, можно увидеть в геймплейном трейлере с Summer Game Fest.
Alan Wake 2 выйдет 17 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.