Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2023

Лето почти перевалило за экватор, но для геймеров это не беда: напротив, осенний бум громких релизов подбирается все ближе. А пока мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать, пожалуй, самую известную игру Paradox Interactive — Europa Universalis IV. Эта гранд-стратегия прошла проверку временем: она получает обновления уже на протяжении 10 лет, и, судя по всему, до сих пор не надоела поклонникам средневековой истории. Если вас не смущает достаточно высокий порог вхождения, то Europa Universalis IV — отличный способ приобщиться к жанру гранд-стратегий. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 17 августа.

Epic Games Store

Помимо Europa Universalis IV в Epic Games Store также раздают еще один проект: интерактивное приключение Orwell, посвященное современной антиутопии. Игроку предстоит примерить на себя роль волонтера, которого отобрали для участия в слежке за жителями полицейского государства. Для того, чтобы разобраться в сюжетных интригах, необходимо проверять камеры наблюдения, страницы в соцсетях, мессенджеры… Но не факт, что подозреваемые действительно в чем-то виновны. Orwell тоже бесплатна до 17 августа.

Epic Games Store

Blizzard Entertainment формально капитулировала и наконец выпустила Overwatch 2 в Steam: теперь для игры не обязательно загружать клиент Battle.net. И вовремя, ведь на днях состоялся релиз обновления Invasion, которое добавляет нового героя и кооперативный режим — не тот, что разработчики обещали изначально, но тем не менее. Игра официально недоступна пользователям Steam из России, однако региональное ограничение не трудно обойти.

Steam

Tales of Yore — маленькая пиксельная MMORPG для тех, кто соскучился по старому доброму фэнтези. Поиски сокровищ, исследование мира, походы по подземельям и битвы против злых монстров — ничего лишнего. Игра хорошо подойдет как игрокам-одиночкам, так и компаниям приключенцев.

Steam

Наконец, Roboden — необычная стратегия о сражениях между колониями роботов, где игрок распоряжается юнитами методом непрямого контроля. Вместо того, чтобы отдавать конкретные приказы, вы можете расставлять приоритеты для своих подопечных — и автоматизированные дроны выполнят команды в порядке их важности. Roboden поддерживает как соревновательный режим, так и кооператив, причем за одним экраном.