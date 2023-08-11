Игрок сломал Baldur's Gate 3, выучив слишком много заклинаний

Пользователь Reddit под ником Yourigath поделился историей своего персонажа в Baldur's Gate 3. Игрок так старался изучить все заклинания для своего волшебника, что буквально сломал игру — оказалось, что он выучил все доступные заклинания на десятом уровне героя.

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На экране повышения уровня пользователь так и не смог выбрать новые спеллы, которые требуются для прокачки. Дело в том, что он изучил их другим способом — с помощью системы свитков. Она позволяет приобретать новые заклинания без повышения уровня. Таким образом, игра не разрешала персонажу повысить уровень, ведь игрок не выполнил обязательные действия.

Как рассказал Yourigath, разрешить ситуацию ему удалось только с помощью мода, который позволяет использовать заклинания как ритуалы. После удаления модификации пользователь смог выучить заклинания заново и продолжить игру.