Игроки уничтожили рейтинг Overwatch 2 в Steam

Overwatch 2 — это не игра, а торговая площадка для продажи скинов и косметического мусора по бешеным ценам. Каждый скин стоит около $ 20. Отвратительная доилка денег с бедолаг, которые всё ещё имеют зависимость от игры и приятные воспоминания о первой части. Крайне не рекомендую! Лучше купите Baldur's Gate 3.