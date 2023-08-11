AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 XTX в стиле Starfield

В ходе фестиваля QuakeCon 2023 компания AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 XTX и процессор Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield. К сожалению, в официальные продажи модели не поступят — их разыграют онлайн и среди посетителей QuakeCon 2023.

Так, больше всего внимания в AMD уделили именно видеокарте. Авторы заявили, что продумали дизайн лимитированной Radeon RX 7900 XTX вплоть до мельчайших деталей, которые обязательно оценят фанаты Starfield. Что касается процессора, то он поставляется в специальной упаковке в стиле космической RPG. Всего AMD выпустила 500 видеокарт и 500 процессоров в стиле игры.