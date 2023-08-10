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Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2

Блогер Джейми Моран опубликовал в своём Twitter четыре новых скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2. На них показана какая-то подземная лаборатория, железнодорожное депо и заброшенный завод.

Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2
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Недавно GSC Game World подтвердила, что посетители выставки gamescom 2023 смогут собственноручно поиграть в шутер на стенде Xbox.

GSC
GSC
GSC

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планируют выпустить до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а появление на немецкой выставке может означать начало масштабной рекламной кампании перед выпуском. Не исключено, что точную дату выхода назовут 23 августа на церемонии открытия gamescom 2023.

«Сталкер 2» будет оставаться эксклюзивном Xbox Series и ПК как минимум три месяца после выхода, после чего сможет появиться на PS5. Также шутер будет доступен по подписке Xbox Game Pass.

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