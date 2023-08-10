Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2

Блогер Джейми Моран опубликовал в своём Twitter четыре новых скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2. На них показана какая-то подземная лаборатория, железнодорожное депо и заброшенный завод.

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Недавно GSC Game World подтвердила, что посетители выставки gamescom 2023 смогут собственноручно поиграть в шутер на стенде Xbox.

GSC

GSC

GSC

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планируют выпустить до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а появление на немецкой выставке может означать начало масштабной рекламной кампании перед выпуском. Не исключено, что точную дату выхода назовут 23 августа на церемонии открытия gamescom 2023.