Игроки и критики оценили новый ролевой экшен Atlas Fallen авторов The Surge
Сегодняшний день знаменует релиз ролевого экшена Atlas Fallen на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Это новый проект создателей серии The Surge из студии Deck 13.
В Steam уже появились первые пользовательские отзывы на новинку, пока всего 35, а её общая оценка оказалась «смешанной» — проект рекомендует только 42% игроков.
Многие пользователи сошлись во мнении, что Atlas Fallen получилась очень скучной, и её не спасает ни довольно красивая картинка, ни неплохая оптимизация. Некоторые игроки также жалуются на «неуклюжие» сражения, пустой мир, плохую камеру и не очень хорошую игру актёров озвучки.
Что касается пользователей, которым Atlas Fallen пришлась по душе, то их вышеупомянутые проблемы в игре не смутили. Им понравился геймплей, а ещё они верят в потенциал новинки, который может быть раскрыт в будущем. Кроме того, некоторым игрокам Atlas Fallen напомнила серию Darksiders.
Что касается критиков, то они оценили новинку ещё вчера. Их реакция также оказалась противоречивой.
В настоящее время на агрегаторе Opencritic у Atlas Fallen 67% положительных отзывов. На Metacritic ситуация обстоит следующим образом:
- версия для PC — 74 балла;
- версия для PS5 — 64 балла;
- версия для Xbox Series X — 68 баллов.
В основном критики остались довольны боевой системой и возможностями кастомизации. При этом большинство согласилось, что сюжет Atlas Fallen получился очень скучным.
Всё остальное вызвало у журналистов разную реакцию: кто-то был не против пустынных локаций и сражений с монстрами, а кто-то, наоборот, остался разочарован пустым миром и боевым геймплеем.