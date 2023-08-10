Игроки и критики оценили новый ролевой экшен Atlas Fallen авторов The Surge

Сегодняшний день знаменует релиз ролевого экшена Atlas Fallen на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Это новый проект создателей серии The Surge из студии Deck 13.

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В Steam уже появились первые пользовательские отзывы на новинку, пока всего 35, а её общая оценка оказалась «смешанной» — проект рекомендует только 42% игроков.

Многие пользователи сошлись во мнении, что Atlas Fallen получилась очень скучной, и её не спасает ни довольно красивая картинка, ни неплохая оптимизация. Некоторые игроки также жалуются на «неуклюжие» сражения, пустой мир, плохую камеру и не очень хорошую игру актёров озвучки.

Что касается пользователей, которым Atlas Fallen пришлась по душе, то их вышеупомянутые проблемы в игре не смутили. Им понравился геймплей, а ещё они верят в потенциал новинки, который может быть раскрыт в будущем. Кроме того, некоторым игрокам Atlas Fallen напомнила серию Darksiders.

Что касается критиков, то они оценили новинку ещё вчера. Их реакция также оказалась противоречивой.

В настоящее время на агрегаторе Opencritic у Atlas Fallen 67% положительных отзывов. На Metacritic ситуация обстоит следующим образом:

версия для PC — 74 балла;

версия для PS5 — 64 балла;

версия для Xbox Series X — 68 баллов.

В основном критики остались довольны боевой системой и возможностями кастомизации. При этом большинство согласилось, что сюжет Atlas Fallen получился очень скучным.