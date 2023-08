Nintendo хочет запатентовать главные механики из последней "Зельды"

В начале августа журналисты заметили, что за последние недели Nintendo отправила на регистрацию 31 патент, связанный с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Компания хочет запатентовать некоторые механики из игры, включая способности главного героя Линка, переходы во время быстрого перемещения и некоторые формулы для просчёта физического взаимодействия объектов.