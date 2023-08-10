В Mortal Kombat 1 появится режим «Вторжения» — авторы о нем не рассказывали

Пользователь Reddit под ником DeffersonCamargo опубликовал изображение бразильской коробочной версии Mortal Kombat 1. На нём можно увидеть описание файтинга, а также упоминание некоего одиночного режима «Вторжения» — в нём игроки смогут путешествовать по «королевствам Mortal Kombat в разных сезонах».

Игроки сразу же заподозрили, что режим будет как-то связан с боевым пропуском — создатель франшизы Эд Бун сообщал о том, что в игре не будет сервисных моделей поддержки. Авторы ничего не рассказывали о «Вторжениях» — возможно, всеми деталями разработчики поделятся в ближайшее время.