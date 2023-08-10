Турецкий игрок подписался на PS Plus Deluxe до 2050 года

Пользователь Reddit под ником BassInternational550 поделился уникальной историей: его турецкий знакомый приобрёл подписку PlayStation Plus Deluxe до 2050 года. Таким образом пользователь хочет сэкономить деньги в случае повышения цены на подписку — ранее Sony и издатели уже подняли стоимость некоторых игр.

Стоимость годовой подписки PS Plus Deluxe в Турции составляет 460 лир. Получается, что за грядущие 27 лет игрок заплатил 12420 лир — около 44 тысяч рублей.

В комментариях на Reddit пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что турецкий геймер поступил верно, ведь рано или поздно Sony поднимет цену на подписку в стране. Другие же назвали его поступок опрометчивым, ведь далеко не факт, что сервис просуществует ещё столько лет.