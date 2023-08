В Call of Duty: Modern Warfare 3 будет полная русская локализация

Компания Activision открыла страницу игры Call of Duty: Modern Warfare 3 в цифровом магазине Steam. На ней указано, что проект будет полностью локализован на русский язык, включая интерфейс, субтитры и озвучку. Страница с игрой в Steam не работает для российских IP-адресов, так как компания Activision приостановила свою деятельность на территории страны. Несмотря на это, игры от нее продолжают получать полную локализацию. Кроме выходящей Call of Duty: Modern Warfare 3 озвучкой и переведенными субтитрами могут похвастаться Overwatch 2 и Diablo 4. Пока об игре мало что известно. Подробности о сюжете, геймплее и мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 3 будут раскрыты 17 августа в рамках специального события в многопользовательской Warzone. В этот же день разработчики планируют раскрыть ключевую информацию о готовящейся игре. Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S 10 ноября 2023 года. Это ремейк проекта, выходившего в 2011 году, в котором, как ожидается, будет изменен сюжет.