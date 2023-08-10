Фестиваль сельской молодежи пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии 26 августа впервые пройдет фестиваль сельской молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Участниками фестиваля станут свыше 300 человек, их ждут соревнования по национальным видам спорта, интеллектуальные игры и ярмарка вакансий.

По словам министра Карачаево-Черкесии по делами молодежи Ибрагима Тоторкулова, фестиваль проводится для развития духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания сельской молодежи, выявления творческих и талантливых жителей и сохранения национальной культуры.

Основной площадкой фестиваля станет село Ильичевское Прикубанского района республики. Также будут работать альтернативные площадки — по сборке оружия, битве на мечах, интеллектуальным играм.