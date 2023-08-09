Total War Warhammer 3 получила ролик с геймплеем дополнения Shadows of Change
Вчера авторы Total War: Warhammer III показали первый трейлер дополнения Shadows of Change. Оно выйдет уже 31 августа, причём вместе с ним Creative Assembly вернёт и поддержку русского языка. А сегодня на официальном канале серии показали кадры игрового процесса.
За 6 минут разработчики успевают продемонстрировать несколько механик. В центре внимания стоит существо Changeling (грубо говоря, «Подменыш»), которое может принимать различные формы. «Подменыш» способен путешествовать по карте и набирать различные отряды, чтобы плести интриги, сеять хаос и развивать свой культ.
Существо преследует симбиотические и паразитические цели. В первом случае «Подменыш» развивает поселения, создавая пелену своим тёмным делам. А паразитирует он с помощью разрушений, но зато получает больше ресурсов.
Total War: Warhammer III доступна на PC. В дальнейшем, этой зимой, выйдет новое дополнение Thrones of Decay, а ещё одно можно будет ждать весной 2024 года — об этом авторы рассказали в плане поддержке игры.