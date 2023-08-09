Total War: Warhammer 3 получила ролик с геймплеем дополнения Shadows of Change

Вчера авторы Total War: Warhammer III показали первый трейлер дополнения Shadows of Change. Оно выйдет уже 31 августа, причём вместе с ним Creative Assembly вернёт и поддержку русского языка. А сегодня на официальном канале серии показали кадры игрового процесса.

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За 6 минут разработчики успевают продемонстрировать несколько механик. В центре внимания стоит существо Changeling (грубо говоря, «Подменыш»), которое может принимать различные формы. «Подменыш» способен путешествовать по карте и набирать различные отряды, чтобы плести интриги, сеять хаос и развивать свой культ.

Существо преследует симбиотические и паразитические цели. В первом случае «Подменыш» развивает поселения, создавая пелену своим тёмным делам. А паразитирует он с помощью разрушений, но зато получает больше ресурсов.