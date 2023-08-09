В Assassin's Creed Mirage все же будут бандлы с косметикой за реальные деньги

Во время анонса Assassin’s Creed Mirage в Ubisoft заявляли, что это будет настоящее возвращение серии к истокам. Речь шла не только о механиках первых частей франшизы, но и об отсутствии какой-либо внутриигровой монетизации. Однако чуть позже рейтинговые агентства сообщили, что в проекте всё же будут предметы за реальные деньги.