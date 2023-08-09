Baldur’s Gate 3 по рейтингу игроков на Metacritic обогнала все AAA-игры 2023 года

Baldur’s Gate III получила наивысшую пользовательскую оценку Metacritic среди AAA-игр 2023 года — на данный момент она составляет 9,3 балла (но ранее она добиралась и до 9,4).

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Рейтинг критиков у творения Larian равен 96 баллов — как и у недавней The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (а пользовательская оценка последней — 8,5 балла).

А в общем списке проектов с наивысшей оценкой игроков Baldur’s Gate 3 заняла 24 строчку, уступив Resident Evil Code: Veronica (23) и Dino Crisis 2 (22). Зато при этом новинка обошла Resident Evil 2.

В сети отметили, что по среднему показателю Baldur’s Gate 3 сейчас уступает Ateliere Ryza 3 (9,4 балла), но у последней намного меньше оценок в целом.