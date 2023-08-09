Геймдиректор Grounded еще долго намерен поддерживать игру
Геймдиректор «выживалки» Grounded Адам Бреннеке из Obsidian рассказал, что не намерен останавливать поддержку своего творения в обозримом будущем.
Пока у автора остается возможность заниматься Grounded, в игре всё время будут появляться новые и интересные вещи. При этом создатель не уточнил детали, но можно предположить, что речь идет о контенте вроде режимов, биомов и тому подобного.
В прошлом году для Grounded вышло крупное обновление, а общее число игроков перевалило за 13 млн. Кроме того, Grounded войдет в обновленную версию подписки Xbox Live Gold — Xbox Game Pass Core.
Обо всем этом директор рассказал в рамках финальной части документального сериала про историю Obsidian, где заодно вспомнили про The Outer Worlds, Pentiment и грядущую Avowed.
В Grounded пользователи берут на себя роль одного из уменьшившихся в размерах подростков, которые пытаются выживать на заднем дворе дома, где полно насекомых и разных опасностей.