Геймдиректор Grounded еще долго намерен поддерживать игру

Геймдиректор «выживалки» Grounded Адам Бреннеке из Obsidian рассказал, что не намерен останавливать поддержку своего творения в обозримом будущем.

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Пока у автора остается возможность заниматься Grounded, в игре всё время будут появляться новые и интересные вещи. При этом создатель не уточнил детали, но можно предположить, что речь идет о контенте вроде режимов, биомов и тому подобного.

В прошлом году для Grounded вышло крупное обновление, а общее число игроков перевалило за 13 млн. Кроме того, Grounded войдет в обновленную версию подписки Xbox Live Gold — Xbox Game Pass Core.

Обо всем этом директор рассказал в рамках финальной части документального сериала про историю Obsidian, где заодно вспомнили про The Outer Worlds, Pentiment и грядущую Avowed.