Take-Two рассказала о продажах GTA 5 и крупных планах на 2025 финансовый год

Кроме того, Take-Two подтвердила, что не планирует инвестировать деньги в фильмы или сериалы по собственным IP. Несмотря на успехи экранизации The Last of Us и мультфильма «Братья Супер Марио в кино», глава компании считает инвестиции в такие проекты «относительно небольшой экономической возможностью».