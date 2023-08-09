Take-Two рассказала о продажах GTA 5 и крупных планах на 2025 финансовый год

Компания Take-Two представила свежий отчёт за завершившийся квартал, в котором поделилась финансовыми успехами и планами на будущее. Отметим главные моменты:

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тираж Grand Theft Auto V достиг 185 млн копий по всему миру;

дополнительные достижения GTA 5: игра вышла на трёх поколениях консолей; розничные продажи достигли 1 млрд долларов быстрее любого другого развлекательного проекта в истории; это самая продаваемая игра за последние 10 лет в США (оценка продаж как в долларах, так и в единицах);

тираж всей серии GTA — больше 405 млн;

ведётся активная разработка Grand Theft Auto VI;

тираж NBA 2K23 составил рекордные 13 млн копий;

тираж Red Dead Redemption 2 превысил 55 млн копий;

чистая выручка за период выросла на 17% до 1,28 млрд долларов по сравнению с 1,1 млрд годом ранее; чистые убытки — 206 млн.

Компания ожидает «значительный переломный момент» и «рекордный уровень» производительности в 2025 финансовом году (апрель 2024 – март 2025 года). Многие считают, что в это время выйдет долгожданная GTA 6.

Кроме того, Take-Two подтвердила, что не планирует инвестировать деньги в фильмы или сериалы по собственным IP. Несмотря на успехи экранизации The Last of Us и мультфильма «Братья Супер Марио в кино», глава компании считает инвестиции в такие проекты «относительно небольшой экономической возможностью».