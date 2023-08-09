Изначально в Obsidian хотели делать Avowed с уклоном в кооператив
На YouTube-канале Obsidian Entertainment вышла пятая и заключительная часть документального фильма в честь 20-летия студии.
В ней разработчики поговорили в том числе о грядущей Avowed, которая получила крупный геймплейный трейлер на июньской Xbox Games Showcase, но, как недавно оказалось, ещё даже не вошла в стадию альфа-версии.
- Изначально Avowed задумывалась с уклоном в кооператив, однако затем было решено делать традиционную однопользовательскую ролевую игру. Демонстрация проекта состоялась ещё в процессе приобретения студии Microsoft.
- Avowed представляет собой видение того, что Obsidian представляет под фэнтезийной RPG от первого лица.
- Avowed назвали «естественным продолжением» всего того, что волнует Obsidian как студию, и всего того, в чём её разработчики так хороши.
- Разработчики стремятся найти баланс между заимствований каких-то элементов из серии Pillars of Eternity и создание новой игры для более широкой аудитории.
- С Avowed Obsidian сосредоточилась на создании уникального «индивидуального» контента, глубоких систем и невероятного повествования с фокусом на персонажей, разные общества и фракции.
Вместе с этим глава Obsidian Фергюс Уркхарт заверил, что будущие игры студии будут «потрясающими», и ими сможет насладиться «целое новое поколение».