Небольшие дефекты и год гарантии: Valve рассказала о восстановленных Steam Deck

Все официально восстановленные портативные игровые компьютеры Steam Deck тщательно тестируются по таким же высоким стандартам, как и новые устройства. Каждый из них проходит процесс полного сброса к заводским настройкам, обновления ПО и расширенной проверки, которая включает более 100 тестов. [...] Все восстановленные устройства соответствуют стандартам производительности новых (или даже превосходят их). Из-за небольших косметических дефектов, которые никак не влияют на надёжность и высококачественный игровой опыт, их цена ниже стандартной.