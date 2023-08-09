Глава Take-Two оправдал стоимость Red Dead Redemption для PS4 и Switch

Глава издания Take-Two прокомментировал негодование фанатов RDR
Генеральный директор издания Take-Two Штраус Зельник в интервью журналистам IGN объяснил, почему порт Red Dead Redemption будут продавать по цене полноценной новой игры.
По словам Зельника, стоимость игры соответствует ее качеству. Он также отметил, что переиздание представляет собой сборник, в который входит оригинальная игра и самостоятельное дополнение Undead Nightmare, продававшееся ранее отдельно.
Зельник не ответил на вопрос о том, планирует ли Rockstar Games выпустить оригинальную Red Dead Redemption на ПК, сказав, что анонсы игр делаются разработчиками. Он также добавил, что политика издания по поводу переизданий и ремейков зависит от творческого видения студий и от того, что они могут предложить геймерам.
В начале августа Rockstar Games анонсировала порт оригинальной Red Dead Redemption с консолей PS3 и Xbox 360 для PS4 и Nintendo Switch. Однако фанаты возмутились тем, что игра не получила каких-либо значительных улучшений и представляет собой копию проекта, выходившего в 2010 году. Геймеров также смутила стоимость переиздания, которая составит $50 (около 4,8 тыс. руб.).