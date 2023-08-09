Глава Take-Two оправдал стоимость Red Dead Redemption для PS4 и Switch

Генеральный директор издания Take-Two Штраус Зельник в интервью журналистам IGN объяснил, почему порт Red Dead Redemption будут продавать по цене полноценной новой игры.

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По словам Зельника, стоимость игры соответствует ее качеству. Он также отметил, что переиздание представляет собой сборник, в который входит оригинальная игра и самостоятельное дополнение Undead Nightmare, продававшееся ранее отдельно.

Зельник не ответил на вопрос о том, планирует ли Rockstar Games выпустить оригинальную Red Dead Redemption на ПК, сказав, что анонсы игр делаются разработчиками. Он также добавил, что политика издания по поводу переизданий и ремейков зависит от творческого видения студий и от того, что они могут предложить геймерам.