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Глава издания Take-Two прокомментировал негодование фанатов RDR

Генеральный директор издания Take-Two Штраус Зельник в интервью журналистам IGN объяснил, почему порт Red Dead Redemption будут продавать по цене полноценной новой игры.

Глава Take-Two оправдал стоимость Red Dead Redemption для PS4 и Switch
© Rockstar

По словам Зельника, стоимость игры соответствует ее качеству. Он также отметил, что переиздание представляет собой сборник, в который входит оригинальная игра и самостоятельное дополнение Undead Nightmare, продававшееся ранее отдельно.

Зельник не ответил на вопрос о том, планирует ли Rockstar Games выпустить оригинальную Red Dead Redemption на ПК, сказав, что анонсы игр делаются разработчиками. Он также добавил, что политика издания по поводу переизданий и ремейков зависит от творческого видения студий и от того, что они могут предложить геймерам.

В начале августа Rockstar Games анонсировала порт оригинальной Red Dead Redemption с консолей PS3 и Xbox 360 для PS4 и Nintendo Switch. Однако фанаты возмутились тем, что игра не получила каких-либо значительных улучшений и представляет собой копию проекта, выходившего в 2010 году. Геймеров также смутила стоимость переиздания, которая составит $50 (около 4,8 тыс. руб.).

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