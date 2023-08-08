Игрокам предложат бесплатно поиграть в пять частей Assassin's Creed

Ubisoft анонсировала акцию, в рамках которой поклонники серии Assassin's Creed смогут бесплатно опробовать пять игр франшизы в течение нескольких дней. Об этом говорится на сайте компании.

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Согласно объявлению, с 10 по 15 августа игроки получат доступ к Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag и крайнюю часть серии, Assassin's Creed: Valhalla. По истечению акции игроки потеряют доступ к этим играм, однако все достижения и сохранения будут сохранены и перенесены в полные версии игр в случае их покупки.

В акции будут участвовать пять частей франшизы на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Кроме того, Ubisoft объявила скидки до 85% для популярных частей Assassin's Creed на всех платформах.