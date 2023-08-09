Издатель GTA 6 раскрыл ориентировочную дату выхода игры

Компания Take-Two Interactive, издатель популярной серии игр Grand Theft Auto, намекнула на возможное окно релиза GTA 6 в своём последнем финансовом отчёте.

© ferra.ru

Ожидается, что проект выйдет в течение следующих 20 месяцев, что вполне соответствует предыдущим сообщениям от инсайдеров и финансовым прогнозам компании.

Вероятно, игра будет выпущена в финансовом году Take-Two 2025, который завершается в марте 2025 года. Это указывает на потенциальный запуск в конце 2024 года, основываясь на исторических данных о релизах.