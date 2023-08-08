CD Projekt RED начала промо-тур дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в рамках которого посетители ивента смогут лично попробовать DLC. Некоторые счастливчики уже протестировали игру и поделились впечатлениями.

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В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5

Детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

Появится система покупки машин в духе GTA 5.

Игроков ждут новые локации возле Орбитального воздушно-космического центра и в Пустошах. Также были добавлены новые объекты по всему Найт-Сити.

Максимальный уровень повысят до 70.

Новых опций в меню кастомизации не будет.

Будет как минимум три новые радиостанции.

Перестрелки на машинах также будут доступны с видом от третьего лица.

Стоимость машины напрямую будет влиять на ее уровень прочности.

Новый романтических сцен не будет.

Будет новое оружие, одежда и транспорт.

По словам игроков, базовые механики (стрельба, вождение и прочее) остались без изменений. В ближайшее время пройдут туры в разных городах мира, поэтому стоит ожидать новые подробности.