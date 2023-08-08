В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5
CD Projekt RED начала промо-тур дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в рамках которого посетители ивента смогут лично попробовать DLC. Некоторые счастливчики уже протестировали игру и поделились впечатлениями.
В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5
Детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:
- Появится система покупки машин в духе GTA 5.
- Игроков ждут новые локации возле Орбитального воздушно-космического центра и в Пустошах. Также были добавлены новые объекты по всему Найт-Сити.
- Максимальный уровень повысят до 70.
- Новых опций в меню кастомизации не будет.
- Будет как минимум три новые радиостанции.
- Перестрелки на машинах также будут доступны с видом от третьего лица.
- Стоимость машины напрямую будет влиять на ее уровень прочности.
- Новый романтических сцен не будет.
- Будет новое оружие, одежда и транспорт.
По словам игроков, базовые механики (стрельба, вождение и прочее) остались без изменений. В ближайшее время пройдут туры в разных городах мира, поэтому стоит ожидать новые подробности.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.