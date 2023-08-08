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В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5

CD Projekt RED начала промо-тур дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в рамках которого посетители ивента смогут лично попробовать DLC. Некоторые счастливчики уже протестировали игру и поделились впечатлениями.

В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5
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В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 покупка машин будет как в GTA 5

Детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

  • Появится система покупки машин в духе GTA 5.
  • Игроков ждут новые локации возле Орбитального воздушно-космического центра и в Пустошах. Также были добавлены новые объекты по всему Найт-Сити.
  • Максимальный уровень повысят до 70.
  • Новых опций в меню кастомизации не будет.
  • Будет как минимум три новые радиостанции.
  • Перестрелки на машинах также будут доступны с видом от третьего лица.
  • Стоимость машины напрямую будет влиять на ее уровень прочности.
  • Новый романтических сцен не будет.
  • Будет новое оружие, одежда и транспорт.

По словам игроков, базовые механики (стрельба, вождение и прочее) остались без изменений. В ближайшее время пройдут туры в разных городах мира, поэтому стоит ожидать новые подробности.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.