Игроки смогли расшифровать список изменений патча 7.34 в Dota 2

Пользователям удалось расшифровать блог Valve об изменения в патче 7.34 для Dota 2. Совместными усилиями игроки поняли, какие эмодзи обозначают конкретных персонажей, предметы и способности.

Одним из главных нововведений станет изменение системы драфта. Теперь команда, выбирающая героя второй, сможет запретить сразу четырёх героев.

Valve

Valve также планирует переместить лагеря нейтральных крипов, сканирование теперь имеет два заряда, а Рошан больше не будет передавать убившей команде доступ ко всем Смотрителям.

Судя по всему, разработчики также добавят новые косметические предметы для 11 персонажей, включая Shadow Fiend, Techies, Luna, Juggernaut и Templar Assassin.

Valve

Согласно расшифрованному патчноуту, в 7.34 будет переработана способность Beastmaster — Call of the Wild. Всего будут изменены более 80 героев, а также часть предметов, в том числе и нейтральных.

Ознакомиться с полным вариантом расшифровки можно в этом документе.