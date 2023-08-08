Цена на Atomic Heart для PlayStation опустилась почти вдвое

После того, как 30 июля в турецком PS Store произошло массовое повышение цен на сотни игр, в том числе на Atomic Heart от Mundfish, разработчики решили скорректировать стоимость своего шутера. Об этом сообщает портал DTF.

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Пользователи сети заметили, что уже 8 августа базовая версия игры, первое дополнение и сезонный пропуск Atomic Heart стали дешевле, однако издания Gold и Premium все же подорожали.

Теперь базовое издание предлагается за 1299 вместо 2199 лир (около 4,6 вместо 7,8 тыс. руб.), а дополнение «Инстинкт Истребления» стало стоить 179 вместо 329 лир (около 640 вместо 1,1 тыс. руб.). При этом издание Gold подорожало с 1727 до 1799 лир, а Premium — с 1931 до 1999 лир.

По всей видимости, корректировка цен произошла на фоне того, что базовое издание игры предлагалось дороже «золотого» и «премиального», в состав которых входят дополнения, артбук и скины.