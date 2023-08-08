Энтузиаст сравнил Red Dead Redemption на Xbox с версиями Nintendo Switch и PS4

Rockstar Games анонсировала порт Red Dead Redemption для Nintendo Switch и PlayStation 4, который выйдет 17 августа. Большинство пользователей осталось не в восторге и пожаловалось на слишком высокую цену за переиздание без видимых улучшений.

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Однако энтузиаст всё же решил сравнить кадры переиздания Red Dead Redemption на новые платформы с игрой, которая запускается по обратной совместимости на консолях Xbox. Стоит отметить, что в некоторых кадрах автор ролика не смог воссоздать идеальные условия по погоде и времени суток, что может повлиять на восприятие.

В первом ролике сравниваются кадры из трейлера портов с запущенной на Xbox One X игрой. Некоторые зрители отмечают, что освещение выглядит лучше в портах. Кроме того, версии для PlayStation 4 и Nintendo Switch имеют увеличенное разрешение.

Во втором ролике энтузиаст сравнил запущенную по обратной совместимости игру на Xbox Series X с версией для Nintendo Switch — её трейлер был опубликован на официальном канале Nintendo. Одинаковые условия, как и в прошлом эксперименте, воссоздать не удалось.