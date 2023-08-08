Владельцы PlayStation 5 тестируют облачный стриминг игр в 4K

Компания Sony начала бета-тестирование облачного стриминга игр на PlayStation 5 — об этом пишет издание VGC.

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На данном этапе функция появилась только у некоторых пользователей. Судя по всему, участников теста выбирают случайным образом. Официально Sony не сообщала о проверке функционала.

Предполагается, что после тестов услуга будет доступна обладателям подписки PlayStation Plus Premium. В список поддерживаемых игр войдут игры из PlayStation Plus, демоверсии и копии игр, купленные владельцем учётной записи.