Просмотры Diablo 4 на Twitch упали более чем на 98% с релиза первого сезона

«Сезон чумы» в Diablo 4 стартовал в июле. И несмотря на невероятную популярность игры на Twitch в июне, количество просмотров RPG на платформе упало более чем на 98% с момента релиза первого сезона.

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Сторонний аналитический сервис сообщил, что число ежедневных зрителей Diablo IV упало с почти 300 тысяч до чуть более 5 тысяч всего за три недели после выхода крупного обновления с первым сезоном.

Однако в первом сезоне уже создано более семи миллионов персонажей. Забавно, что своего героя один из игроков на «хардкоре» потерял из-за отключения света, зато глава Blizzard уже завершил все задания.