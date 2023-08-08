Авторы хоррора Darkwood уходят в бессрочный отпуск

Разработчики из Acid Wizard Studio объявили, что уходят в бессрочный отпуск после релиза обновления 1.4 для своего хоррора Darkwood.

© Acid Wizard Studio

По словам авторов, работа настолько поглотила их, что начала «разрушительным» образом сказываться на повседневной жизни. Судя по всему, у создателей не оставалось времени для общения со своими семьями.

Студия не исключает, что вернётся в индустрию через 5-10 лет, когда сотрудники разберутся со своими проблемами. Но при этом разработчики не хотят, чтобы их труды пропали понапрасну — они уже начали общаться с авторами, которые смогут продолжить разработку их новой игры Soccer Kids и создать сиквел Darkwood. У первой, кстати, недавно вышла альфа-версия.