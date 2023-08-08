Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck
В начале августа в некоторых регионах Steam появилась возможность приобрести восстановленный Steam Deck. Отремонтированный портативный ПК продают примерно на 20% дешевле его стартовой цены.
Интересно, что сама Valve не объявляла о старте продаж восстановленных Steam Deck. Судя по всему, официальный анонс состоится, когда устройства начнут продавать в большинстве регионов.
При этом на летней распродаже Steam полностью новый портативный ПК продавался со скидкой в 20%: судя по всему, во время следующих акций восстановленный Steam Deck можно будет приобрести ещё дешевле.
Стоимость восстановленных Steam Deck в США
- Steam Deck 64 ГБ — $ 319 (вместо $ 399)
- Steam Deck 256 ГБ — $ 419 (вместо $ 529)
- Steam Deck 512 ГБ — $ 519 (вместо $ 649)
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