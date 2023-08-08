Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck

В начале августа в некоторых регионах Steam появилась возможность приобрести восстановленный Steam Deck. Отремонтированный портативный ПК продают примерно на 20% дешевле его стартовой цены.

© Чемпионат.com

Интересно, что сама Valve не объявляла о старте продаж восстановленных Steam Deck. Судя по всему, официальный анонс состоится, когда устройства начнут продавать в большинстве регионов.

При этом на летней распродаже Steam полностью новый портативный ПК продавался со скидкой в 20%: судя по всему, во время следующих акций восстановленный Steam Deck можно будет приобрести ещё дешевле.