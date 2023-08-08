Авторы Baldur's Gate 3 не работают над дополнениями из-за особенностей D&D

Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК в начале августа и уже стала большим хитом для студии Larian. Игроки тем временем гадают, работают ли авторы над дополнениями к игре.

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Как рассказал глава студии Свен Винке, мир Забытых Королевств действительно подразумевает бесчисленное количество самых разных историй, однако в нём есть и ограничения. Речь идёт о системе уровней в Dungeons & Dragons (D&D): персонажи 12-20 уровней становятся чуть ли не самыми сильными существами в оригинальной настолке, что также должно отразиться в видеоигре.

Если честно, мы не работаем над дополнениями. Приключение для персонажей 12-20 уровня требует другого подхода, включая создание равных по силе противников. Потребуется много времени и усилий, чтобы сделать их правильно. И с точки зрения разработки, это будет уже нечто большее, чем просто расширение. Многие приключения в D&D ориентированы на персонажей ниже 12 уровня как раз по этой причине. Всё это звучит здорово и просто до тех пор, пока ты не начинаешь продумывать всё это в голове.