Apex Legends больше не поддерживает Windows 7

Как оказалось, авторы так и не смогли решить проблему с вылетами шутера на устаревшей ОС от Microsoft . В конечном итоге игра больше не будет официально поддерживать «Семёрку»: команда сфокусируется на апдейтах для Windows 10 и 11.

Наша команда использовала все возможные технологии, чтобы найти решение этой проблемы, однако пришла к выводу, что больше не может тестировать Apex Legends на старых операционных системах. Это обусловлено устаревшими технологиями, ограниченными возможностями для тестирования и тем, что Microsoft перестала поддерживать такие системы. В итоге Apex Legends больше не будет поддерживаться на Windows 7.