PlayStation 5 начала «сжигать» подключенные по USB аксессуары игроков

Владельцы PlayStation 5 столкнулись с неожиданной проблемой: USB-порты консоли начали перегреваться и, как сообщают некоторые пользователи, «сжигать» подключенные аксессуары.

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Этот дефект может привести к повреждению как самой консоли, так и подключённых к ней устройств.

Сообщения о подобных инцидентах начали появляться на различных игровых форумах и в социальных сетях. Игроки утверждают, что после длительных игровых сессий USB-порты PS5 становятся настолько горячими, что могут вызвать плавление или даже короткое замыкание подключенных аксессуаров.