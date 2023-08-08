Игроки раскритиковали Rockstar за анонс Red Dead Redemption на PS4 и Switch

«Я должен отдать должное Rockstar. Им не удалось оправдать даже мои самые базовые ожидания».



«Ух ты. Я думал, что они отнесутся к этому шедевру с уважением, которого он заслуживает. Что с тобой случилось, Rockstar?»



«Это одна из ваших лучших игр, и спустя десятилетие вы анонсируете простой порт для PS4 и Switch. Даже не на ПК. Вы всегда умудряетесь разочаровать».



«$50 за игру 13-летней давности. Всё в стиле Rockstar».



«Этот анонс — одно из самых больших разочарований года. Молодцы, Rockstar».



«Спасибо за анонс порта игры 13-летней давности на консоли 10-летней давности. Очень мило с твоей стороны, Rockstar!»



«Rockstar превратилась из одной из самых любимых и восхваляемых компаний в самую ненавидимую и разочаровывающую компанию индустрии. После выхода GTA Online они уже никогда не будут прежними. Какой позор».